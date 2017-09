Simeone dice que San Mamés siempre es un «campo difícil»

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recupera para el partido contra el Athletic al uruguayo José María Giménez, ya repuesto de un golpe en la rodilla, en la convocatoria y de vuelta al once en el lateral derecho, y mantiene las bajas de Sime Vrsaljko y Augusto Fernández.

El futbolista charrúa, baja en el último duelo frente al Málaga por un traumatismo en la rodilla, completó este martes su segundo entrenamiento con el grupo y ensayó como probable lateral derecho titular para el nuevo San Mamés, donde se prevén entre dos y tres novedades más: Stefan Savic, Yannick Carrasco y quizá Nico Gaitán.

En el argentino o Thomas Partey reside la única incógnita de la alineación inicial, que parece clara en el resto de puestos; Jan Oblak, en la portería; Giménez, Savic, Diego Godín y Filipe Luis, en la defensa; Yannick Carrasco, Koke Resurrección y Saúl Ñíguez, en el medio campo; y Ángel Correa y Antoine Griezmann, en el ataque.

El portero Miguel Ángel Moyá; los defensas Lucas Hernández y Juanfran Torres; el centrocampista Gabi Fernández y los delanteros Fernando Torres, Kevin Gameiro y Luciano Vietto completan la convocatoria de 19 futbolistas del técnico, con el único descarte de Axel Werner y con las citadas bajas de Vrsaljko y Augusto Fernández.

«Duro» y «difícil»

Simeone ha asegurado en rueda de prensa que el Athletic es un adversario que trabaja «duro», y San Mamés, un «campo difícil». «Es verdad que en todos los partidos han rotado muchísimo y no hay un once definido en dos partidos seguidos. Pero no creo que no estén mañana Raúl García, Aduriz, Muniaín, Williams... Esos seguramente estarán», ha opinado.

El equipo bilbaino solo ha recibido un gol en las primeras cuatro jornadas de la Liga. «Está claro que hay un trabajo defensivo que está creciendo aparentemente por lo que viene haciendo el Athletic en estos últimos partidos e intentaremos llevar el partido donde nos haga sentir más cómodos y ahí buscaremos encontrar el camino», ha dicho.

El Atlético nunca ha perdido en el nuevo San Mamés, con cuatro triunfos y un empate desde su inauguración. «Todos los partidos son diferentes, vivimos de lo que hacemos mañana, lo de atrás queda siempre para la historia, pero el fútbol es el hoy», ha señalado.