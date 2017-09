Parabienes para Yeray a la espera del alta médica

Los mensajes vía Twitter de Mikel San José nunca defraudan. Y el de anteanoche no podía ser menos: «Un colegio se derrumba en México, la guardia civil a lo suyo en Catalunya y además hemos perdido. Aún así me voy feliz a la cama aupa Yeray!».

No fue el único compañero que dio la bienvenida a la batalla del joven cachorro ganada al cáncer. En breves días tendrá el alta médica, pero como ayer, en Lezama, él sigue con su puesta a punto desde hace fechas. Y con su sonrisa. Aun sin melena. Por ahora.

«Que viene...!!!!», colgaba en las redes sociales Muniain con una foto junto a Williams y el propio jugador. Numerosas felicitaciones desde muy diversos ámbitos, cercanos y lejanos, el más simpático el de un vídeo protagonizado por el capitán bético Joaquín, que en nombre del beticismo le transmite que «estamos súper orgullosos y eres un ejemplo de sacrificio y de lucha para todos nosotros, un ejemplo a seguir».

Ayer se entrenó entre felicitaciones, carrera y gimnasio, y el que no lo hizo fue un Aduriz con molestias físicas y de ahí que sea duda para La Rosaleda. Será todo un pasatiempos de aquí al sábado adivinar la alineación que presente Ziganda ante el Málaga y una apuesta de taberna si Beñat volverá por fin o no al once.