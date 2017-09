Ziganda: «Hemos perdido dos puntos»

Aunque no lo parecía desde fuera, aseguró que lo sucedido era «relativamente sencillo de explicar. Con el 1-3 nos hemos parado un poco, les hemos dado vida con el 2-3, no lo hemos llevado bien, han empezado los nervios y no hemos sabido mantener un partido que estaba claramente muy a nuestro favor y controlado en todos los sentiudos. Nos ha faltado atención, hemos pensado que teníamos ganado el partido», censuró.

Y al final se quedó con la sensación de que «hemos perdido dos puntos. Por cómo se ha desarrollado e partido, cómo lo hemos llevado y cómo se nos ha puesto. Lo estaban pasando mal, con un jugador menos y un resultado muy adverso. Y nosotros relativamente tranquilos con la pelota, intentando tener y esperando el momento de que aparecieran los espacios para poder atacar. Pero el 2-3 lo hemos defendido muy blandos, se han metido en el partido y nos ha faltado contundencia y atención», insistió.

Con todo, y pese al «cabreó», consideraba que hubo «cosas rescatables, cosas interesantes y positivas», aunque «efectivamente se trata de ganar y hoy tenemos la sensación de que hemos perdido dos puntos», insistió.