30.000 carteles en San Mamés en apoyo al referéndum en Catalunya

El próximo jueves, 28 de setiembre, con motivo del partido de Europa League que el Athletic Club disputará contra el Zorya KF de Ucrania, se van a repartir en las inmediaciones del campo de San Mamés 30.000 carteles en apoyo al derecho a decidir del pueblo de Catalunya.

En el minuto 17 de dicho encuentro, estos carteles serán exhibidos en el interior del estadio como muestra de empatía de la afición rojiblanca con la ciudadanía de Catalunya, al tiempo de apoyarles en estas jornadas tan significativas para su futuro. ‎

Mediante éste acto de solidaridad con la nación catalana, pretenden «reivindicar y apoyar el derecho a decidir de una manera libre, legítima y democrática de todos los pueblos y naciones».

«‎Queremos invitar a toda la afición Athleticzale -extensiva, a los aficionados de nuestro equipo contrincante- a secundar dicho acto durante el partido», añaden en el comunicado enviado a los medios. ‎ ‎

Adhesiones

Entre las personas que se han adherido a la iniciativa se encuentran José María Arrate, ex presidente del Athletic Club; Endika Guarrotxena, ex jugador del Athletic Club; Maite Lizaso, ex jugadora del Athletic Club; Javier Cano, ex presidente de la Agrupación de Peñas del Athletic Club; Miguel Angel Puente, periodista deportivo; Manex Altuna, periodista, músico del grupo Itziarren Semeak y socio del Athletic Club; Txabo Aragues, entrenador de futbol y socio del Athletic Club; Iñaki Anasagasti, ex senador y socio del Athletic Club; Jone Goirizelaia, abogada, parlamentaria de EH Bildu y socia del Athletic Club; Iñigo Landa Larrazabal, jurista y socio del Athletic Club; Beñat Zarrabeitia, periodista y socio del Athletic Club; Kepa Landa, abogado y socio del Athletic Club; Iñaki Irizar, abogado y socio del Athletic Club; Unai Reizabal, empresario y socio del Athletic Club; y Rafael Gonzalez Asis, empresario y socio del Athletic Club.

Asimismo, respaldan la iniciativa la Peña Zazpiak Bat, Gogoaren indarra, Piratak, Peña Harrapari, Herri Norte Taldea, Peña Beti Lehoiak, Ezkerraldea Hintxak, Peña Bittor Alkiza, Peña Nabarniz y la Peña Indarra gorri ta zuria de Tarragona.