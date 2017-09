Papeletas y banderas catalanas en apoyo al referéndum del 1-O

Miles de aficionados del Athletic mostraron su solidaridad con Catalunya mostrando en el minuto 17 las papeletas en respaldo al referéndum del 1 de octubre. En el sector en el que se ubica Iñigo Cabacas Herri Harmaila también mostraron banderas catalanas y se escucharon lemas en apoyo a la independencia.

Algo más de 30.000 aficionados acudieron al encuentro ante el Zorya ucraniano de la Europa League.

Adhesiones

La iniciativa contó con el apoyo de varios grupos y peñas del Athletic, así como de otras personalidades del ámbito público.

José María Arrate, ex presidente del Athletic Club; Endika Guarrotxena, ex jugador del Athletic Club; Maite Lizaso, ex jugadora del Athletic Club; Eba Ferreira, ex jugadora del Athletic; Iñaki Gorizelaia, ex rector de la UPV; Javier Cano, ex presidente de la Agrupación de Peñas del Athletic Club; Miguel Angel Puente, periodista deportivo; Eduardo Velasco, periodista deportivo en Telebilbao; Manex Altuna, periodista, músico del grupo Itziarren Semeak y socio del Athletic Club; Txabo Aragues, entrenador de futbol y socio del Athletic Club; Iñaki Anasagasti, ex senador y socio del Athletic Club; Jone Goirizelaia, abogada, parlamentaria de EH Bildu y socia del Athletic Club; Iñigo Landa Larrazabal, jurista y socio del Athletic Club; Beñat Zarrabeitia, periodista y socio del Athletic Club; Kepa Landa, abogado y socio del Athletic Club; Iñaki Irizar, abogado y socio del Athletic Club; Unai Reizabal, empresario y socio del Athletic Club; y Rafael Gonzalez Asis, empresario y socio del Athletic Club.

Asimismo, respaldaron la iniciativa la Peña Zazpiak Bat, Gogoaren indarra, Piratak, Peña Harrapari, Herri Norte Taldea, Peña Beti Lehoiak, Ezkerraldea Hintxak, Peña Bittor Alkiza, Peña Nabarniz y la Peña Indarra gorri ta zuria de Tarragona.