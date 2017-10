La demanda contra el Ayuntamiento por el incendio de Zorrotza no ha sido admitida

El abogado Marcos García Montes, conocido por llevar casos mediáticos en el Estado español, presentó una demanda en representación de la familia de los cinco fallecidos en el incendio de Zorrotza contra la Administración pública «en principio» contra el Ayuntamiento de Bilbo.

Los familiares de los fallecidos acusaban a la Administración de «homicidio imprudente, lesiones y negligencia». Según explicó el abogado, el principal argumento pasa por la falta de inspecciones a la vivienda incendiada y citaba que «el artículo 47 de la Constitución establece el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada y aquello era demencial». Al dar a conocer la demanda añadía que no entiende «cómo no ha habido declaraciones de siniestro de estas viviendas y el desalojo inmediato de las mismas».

Esta semana se ha difundido que la demanda no ha sido admitida a trámite. El juez alegaría que en base a los informes de la Ertzaintza, no ha sido posible determinar el origen del fuego y no se puede saber si es un accidente o una negligencia.

Tras conocerse la resolución judicial, el alcalde Juan Mari Aburto se apresuró a celebrar la decisión del juez. Según argumentó, es «una buena noticia» porque se produjo «por un accidente» y «no por la negligencia de un Ayuntamiento».

«Sin olvidar que detrás hay algo trágico, cinco vidas humanas segadas, pero por un accidente, no por la negligencia de un ayuntamiento como alguien ha podido querer trasladar, y de lo que algunos han pretendido hacerse altavoces», ha afirmado Aburto.

El regidor bilbaino ha insistido en que «no hay responsabilidades penales detrás de esta tragedia, sino eso, un accidente». «Una tragedia, nada más y nada menos», ha insistido.