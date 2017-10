Urrutia invita a «no ser cortoplacistas» y hacer las cosas «a nuestra manera»

«No seamos cortoplacistas», fue uno de los mensajes de Josu Urrutia en su habitual discurso de apertura de la Asamblea, en el que volvió a apelar, clásico en él, a los valores, aunque esta vez invitando a viajar en el tiempo a algún momento significativo en que cada cual se fidelizó con el Athletic.

A partir de esa mirada, «chequear nuestros pensamientos», regresar al momento actual y en esa singladura, aprovechó el de Lekeitio para pedir comprensión e identificación con el proceder de esta Junta en el día a día. Y ahí, su alocución dejó entrever una justificación a ese cuestionamiento a hechos concretos como la ausencia de fichajes o el alargamiento en la renovación de Kepa.

«Buscamos el bien común del club para el presente y el futuro», defendió, aludiendo incluso a que «se nos achaca cierta cabezonería, cuando nosotros los llamamos coherencia, convencimiento y tenacidad». Y es que remarcó aquello de hacer las cosas «a nuestra manera» y no como el resto de clubes, sin que los criterios económicos y deportivos sean los únicos que se tienen en cuenta. Urrutia alertó sobre la «sociedad de la distracción» que no «de la información», e instó a «no ser meros consumidores de datos, pretendidas informaciones y opiniones ajenas», incluso a no «fomentar debates estériles».

El presidente concluyó su intervención recordando que «fuera hay admiración y envidia», apelando al final a toda la familia athleticzale a «defender en casa y defender la casa».

Pide a Kepa «cerrar el círculo»

Pasadas las 3.00 de mañana y tras recibir, como las seis veces anteriores, un apoyo masivo de la Asamblea del club, Urrutia ha realizado unas reflexiones cuando se le ha preguntado por la renovación de Kepa, que termina contrato a final de la presente temporada.

«Siempre que hablo del Athletic hablo de manera optimista. Me parece el mejor equipo del mundo, a los aficionados también y entiendo que aquí un jugador tiene las mejores condiciones para hacer una carrera importante y entiendo que ellos lo tienen que ver de una manera similar».

Al respecto de Kepa, también ha dicho que «no tenemos un plazo establecido, pero también es verdad que él quiere quedarse y nosotros queremos que se quede. Entonces encontraremos una solución», ha apuntado.

Aunque también ha dicho que «hay un realidad» en la que reparar, que en la Asamblea «solo un socio ha preguntado por Kepa y lo ha hecho muy tarde». «Y eso también quiere decir algo», ha apuntado.

Por lo demás, se ha mostrado «agradecido» a la Asamblea por reiterarle su apoyo y, al respecto del renqueante inicio de la temporada del equipo rojiblanco ha indicado que «estamos comenzando la liga». «Nos gustaría estar en otras situación, pero en cinco de nuestros siete años hemos empezado de manera similar. Esperemos que como los otros años el equipo vaya para arriba», ha deseado.