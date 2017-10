Calixto Bieito define su adaptación teatral de Obabakoak como un «poema sinfónico-visual»

El director artístico del Teatro Arriaga, Calixto Bieito, ha definido su adaptación teatral de Obabakoak, del escritor Bernardo Atxaga, como «un poema sinfónico-visual para once voces en el que no se ha incluido ninguna palabra que no sea de su autor».

Bieito ha presentado este montaje, que se estrena en euskera el próximo 18 de octubre en el citado teatro bilbaíno y en castellano el día 23 de noviembre, en una conferencia de prensa a la que también han asistido el propio Atxaga y el alcalde de Bilbo, Juan María Aburto, así como los once actores protagonistas.

Sobre el proceso de adaptación teatral, Bieito ha dicho que ha estado «imbuido por el aura de Bernardo, he dormido muchas noches con él», ha dicho.

Según ha afirmado, Obabakoak es la novela «total; dentro de esa obra se encuentra todo, reflexiones y pensamientos sobre todo, paisajes humanos que abarcan todo».

«Me he acercado a la novela con modestia y con ambición, sabiendo que es imposible explicar todo lo que está dentro de esta obra: el amor, el desamor, el deseo, la muerte, la locura, la naturaleza...He seleccionado fragmentos y he combinado tradición oral y visual», ha explicado.

El espectáculo, de hecho, incluye proyecciones, música, expresión corporal y coreografías para ofrecer una «experiencia multisensorial» protagonizada por Joseba Apaolaza, Itziar Lazkano, Iñake Irastorza, Lander Otaola, Gurutze Beitia, Eneko Sagardoy (protagonista de ‘Handia’, presentada en el Zinemaldia), Ylenia Baglietto, Miren Gaztañaga, Ainhoa Etxebarria, Koldo Olabarri y Karmele Larrinaga.

Atxaga

Atxaga, por su parte, ha asegurado que la adaptación teatral de Obabakoak, escrita originalmente en euskera y con la que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa en 1988, supone «algo especial» para él y le produce una «gran alegría».

Ha relatado que no ha querido «ni oir, ni ver, ni saber» del montaje de Bieito, porque desea asistir al estreno «como un espectador más» y ha argumentado que, en estos casos, el autor de la obra «no debe interferir; debe dejar a la gente que trabaje a su aire».

Bernardo Atxaga se ha referido a los «tiempos actuales» y ha opinado que «los tiempos siempre son difíciles, pero la vida no se agota en un solo suceso o fenómeno; la vida es muy compleja y es importante que haya espacios para muchas otras cosas: el teatro da opción a que esto sea posible».

Según ha comentado, escribió Obabakoak desde su «cocina», que viene a ser el símbolo de su casa, su territorio o su lengua y teniendo en cuenta que «el pan que se hace en esa cocina es el pan para todos los lugares del mundo, y que el bebé que está en esa cocina también es universal; es el bebé que puede estar en cualquier cocina del mundo».

«El espíritu no tiene trabas: eso es lo que he querido reflejar en el libro», ha mantenido.

El montaje teatral de Obabakoak se representará en el Arriaga los días 18, 19, 20 y 21 de octubre en euskera, y los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre en castellano.

Después se trasladará al Teatro Lliure, en Barcelona, donde se ofrecerán cinco funciones en euskera con subtítulos en catalán. Ya en noviembre, la producción girará con paradas en el teatro Victoria Eugenia, en Donostia (4 noviembre); Teatro Principal, en Gasteiz (14 de noviembre) y Teatro Serantes, en Santurtzi (Bizkaia) el 9 de noviembre.

En coincidencia con el estreno se han programado encuentros con Atxaga para los días 19, 20 y 21, media hora antes de la función en el foyer del Teatro Arriaga.

El viernes 17 de noviembre, la Sala BBK también ofrecerá una charla entre Atxaga y Bieito con asistencia de público.